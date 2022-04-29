Çin, Yaşlılar Arasındaki Kovid-19 Aşılama Oranını Daha da Artıracak

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çinli sağlık yetkilisi Cuma günü, Çin'in yaşlılar ve diğer kilit gruplar arasındaki aşı oranını daha da artırmak amacıyla ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Lei Zhenglong basın toplantısında, Çin'in genel olarak sorunsuz bir Kovid-19 aşılama kampanyası yürüttüğünü ve yaşlılar arasındaki aşı oranının da aşama aşama arttığını söyledi.

Lei, Perşembe günü itibarıyla Çin ana karası çapında 3,34 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandığını ve yaklaşık 1,25 milyar insanın tam aşılandığını belirtti. Lei, Perşembe gününe kadar yaşlı nüfusun yüzde 86,01'ini temsil eden 60 yaşın üzerindeki yaklaşık 227 milyon kişiye en az bir doz aşı yapılırken 215 milyondan fazla yaşlının da tam aşılandığını sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel