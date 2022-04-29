Çin, Yaşlılar Arasındaki Kovid-19 Aşılama Oranını Daha da Artıracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Yaşlılar Arasındaki Kovid-19 Aşılama Oranını Daha da Artıracak

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin, Yaşlılar Arasındaki Kovid-19 Aşılama Oranını Daha da Artıracak

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çinli sağlık yetkilisi Cuma günü, Çin'in yaşlılar ve diğer kilit gruplar arasındaki aşı oranını daha da artırmak amacıyla ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çinli sağlık yetkilisi Cuma günü, Çin'in yaşlılar ve diğer kilit gruplar arasındaki aşı oranını daha da artırmak amacıyla ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Lei Zhenglong basın toplantısında, Çin'in genel olarak sorunsuz bir Kovid-19 aşılama kampanyası yürüttüğünü ve yaşlılar arasındaki aşı oranının da aşama aşama arttığını söyledi.

Lei, Perşembe günü itibarıyla Çin ana karası çapında 3,34 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulandığını ve yaklaşık 1,25 milyar insanın tam aşılandığını belirtti. Lei, Perşembe gününe kadar yaşlı nüfusun yüzde 86,01'ini temsil eden 60 yaşın üzerindeki yaklaşık 227 milyon kişiye en az bir doz aşı yapılırken 215 milyondan fazla yaşlının da tam aşılandığını sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Cuma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title