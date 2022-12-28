Çin, Yaşlı Hastalar İçin Sağlık Alanında Desteğini Artırıyor

Çin'deki birçok hastane, ağır vakaların tedavisinin tıbbi tesislerde sağlanması için çabalarını artırıyor.

Çin'in Henan eyaletindeki Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) Luoyang Hastanesi'nde hastalara mümkün olduğu kadar çok yatak sağlamak için bir dizi önlem alındı.

SES 1 (Çince): XU HONGHUİ, TCM Luoyang Hastanesinde Doktor:

"Hastaneye son dönemde çok sayıda yaşlı ve yatalak hasta aldık, bunların birçoğunun altta yatan hastalıkları var. Hastanemiz yaşlı hastalar, altta yatan hastalıkları olanlar ve ağır durumda olanlar için pek çok önlem aldı ve yeşil kanallar kurdu. Zamanında tedavi görmeleri için daha fazla yatak ayarlamaya çalıştık."

SES 2 (Çince): DAİ GUOFANG, TCM Luoyang Hastanesinde Doktor:

"45 sabit yatağımız olmasına rağmen şu anda 60 hastamız bulunuyor. Bunların üçte ikisinin durumu kritik. Sağlık çalışanlarımız yaklaşık bir aydır hastanede çalışıyor, yemek yiyor ve uyuyor. Bu kolay bir şey değil. Tek bir hastayı bile geri çevirmedik. Onları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

SES 3 (Çince): Hasta yakını:

"Gece yarısına doğru hastaneye geldik. Doktorlar çok meşguldü. Hastanın durumundan bahsettiğimizde ve onlara hastanın diyabeti olduğunu söylediğimizde, hemşire bize hemen bir yatak ayarladı. Çok duygulandık."

Eyaletteki çeşitli seviyelerdeki hastaneler mevcut durumda aralarında yaşlılar, altta yatan hastalıkları olanlar ve hamile kadınlar da olmak üzere pek çok hasta için insanların yaşamlarını ve sağlıklarını daha iyi korumak amacıyla yeşil kanallar kuruyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor. (XHTV)