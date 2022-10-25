Çin Yasama Meclisi Çarşamba Günü Bir Dizi Değişiklik Taslağını Görüşecek

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yasama meclisi üyeleri bu hafta içerisinde, Çin Mevzuat Yasası'nda, Anayasa'nın icra ve denetiminin güçlendirilmesini öne çıkaran bir değişiklik taslağını görüşecek.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yasama meclisi üyeleri bu hafta içerisinde, Çin Mevzuat Yasası'nda, Anayasa'nın icra ve denetiminin güçlendirilmesini öne çıkaran bir değişiklik taslağını görüşecek.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) Yasama İşleri Komisyonu sözcüsü Zang Tiewei Pazartesi günü, değişiklik taslağının yasama ve reform kararları arasında daha iyi bir uyumun sağlanması için sistem ve işleyiş mekanizmasını iyileştirmeyi de hedeflediğini söyledi.

Zang, değişiklik taslağının ilk mütalaa için NPC Daimi Komitesi'nin Çarşamba günkü oturumuna sunulacağını belirtti.

Taslak aynı zamanda NPC ve NPC Daimi Komitesi'nin yasama prosedürü ve çalışma mekanizmasını iyileştirecek, denetim sistemi reformunun ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili içeriği takviye edecek, yerel kanun ve yönetmeliklerin ilgili hükümlerini iyileştirecek ve örnek teşkil eden dokümanların kayıt ve gözden geçirilmesi sisteminde daha ileri iyileştirmeler yapacak.

Zang, NPC Daimi Komitesi'nin Çarşamba günkü oturumunda İdari Yeniden Gözden Geçirme Yasası'na ilişkin bir düzeltme taslağının da ilk mütalaasının yapılacağını söyleyerek söz konusu değişiklikle bu konuya ilişkin ilke, sorumluluk ve desteğin daha ayrıntılı bir şekilde belirtileceğini sözlerine ekledi.

Oturumda Kadın Hak ve Çıkarlarını Koruma Yasasının üçüncü düzeltme taslağı ile Sarı Nehir Koruma Yasası'nın üçüncü taslağı da gözden geçirilecek.