Çin, Yasadışı Vahşi Yaşam Ticaretini Engellemeye Yönelik Kampanyayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nin Salı günü yaptığı açıklamada, yasadışı vahşi yaşam ticaretiyle mücadeleyi amaçlayan kampanya kapsamında 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında 12.000 yaban hayatı vakasının soruşturulduğu ve 130.000 hayvan ile bitkiye el konduğu duyuruldu. İdare ve diğer 10 kurum tarafından başlatılan kampanya dahilinde 719 suç çetesi çökertildi ve bu dönemde 14.000'den fazla suçluya müdahale edildi. Kampanya sırasında 56 milyon yuanın (yaklaşık 8,3 milyon ABD doları) üzerinde yasadışı gelir ele geçirilirken, tutarı 100 milyon yuanın üzerinde ceza ve yaptırım da uygulandı. Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Çin, bir sonraki adımda kolluk kuvvetleri mekanizmasını geliştirecek ve yasadışı vahşi yaşam ticaretine dair baskınları sürdürebilmek için tanıtım ile eğitim etkinliklerini desteklemeye devam edecek" dendi.