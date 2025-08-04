Çin, Yasadışı Giriş Yapan Japon Balıkçı Gemisini Uzaklaştırdı

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Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu, Japonya'ya ait bir balıkçı gemisinin Diaoyu Dao adasının karasularına yasadışı olarak girdiğini ve geminin bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Gan, bu adaların Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayarak Japonya'ya yasadışı faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu, Çin'in Diaoyu Dao adasının karasularına yasadışı olarak giren Japonya'ya ait balıkçı gemisinin uzaklaştırıldığını söyledi.

Gan, pazartesi günü yaptığı açıklamada 1-4 Ağustos tarihleri arasında söz konusu sulara yasadışı olarak giriş yapan gemiye karşı hukuka uygun şekilde gerekli kontrol önlemlerini aldıklarını, uyarılarda bulunduklarını ve gemiyi bölgeden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Diaoyu Dao ve bağlı adalarının Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Gan, Japon tarafına söz konusu sulardaki her türlü yasadışı faaliyetlerini derhal son verme çağrısı yaptı.

Gan, "Çin Sahil Güvenliği, Çin'in toprak bütünlüğü ve denizcilikle ilgili hak ve çıkarlarını korumak üzere Diaoyu Dao'nun karasularında kolluk operasyonlarını sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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