Çin, Yarlung Zangbo Nehri'nde Hidroelektrik Santral Projesine Başladı

NYİNGCHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, cumartesi günü Yarlung Zangbo Nehri'nin aşağı kesimlerinde yapılacak hidroelektrik santral projesinin inşasına başlandığını duyurdu.

Beş kademeli hidroelektrik santralinden oluşacak projenin yatırım tutarının yaklaşık 1,2 trilyon yuan (167,8 milyar ABD doları) civarında olması bekleniyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Li, açıklamayı ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde düzenlenen temel atma töreninde yaptı.

Tören, Nyingchi'deki Mainling hidroelektrik santralinin baraj sahasında gerçekleştirildi. Törende aralarında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Çin Enerji İnşaat Şirketi'nin de bulunduğu çeşitli kuruluşlardan temsilciler konuşma yaptı.

Törene hidroelektrik santral projesinin inşası için oluşturulan uzman danışma komitesinin üyeleri ve yerel halktan temsilciler de katıldı.

Proje öncelikle dış tüketime elektrik sağlarken, aynı zamanda Xizang'daki yerel talebi de karşılayacak.

Çin Yajiang Grubu Limited Şirketi, hidroelektrik santral projesinin sorunsuz şekilde inşa edilip işletilmesi için kısa süre önce Beijing'de açılış töreni düzenledi. Açılış törenine aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing katıldı.