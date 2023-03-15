Çin Yapımı Yeni Enerjili Otobüsler Denizaşırı Pazarlara Açılıyor

Çin'in önde gelen otobüs üreticisi Altın Ejder, 94 yeni enerjili otobüsü, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Xiamen'den Norveç ve Danimarka'ya göndermeye hazırlanıyor.

Xiamen Altın Ejder Otobüs Limited Şirketi, bu yıl ana odak noktalarının Avrupa pazarında daha etkin olmak olduğunu belirtiyor.

SES 1 (Çince): AN MİN, Altın Ejder Yurtdışı Satış Müdürü:

"Avrupa pazarında etkili olmak bizim için zorlu olmakla birlikte, küresel pazara girmek için de gerekli bir yol. Aynı zamanda, Avrupa pazarı için otobüsler üreterek teknoloji ve kalitemizi yükseltebiliriz. Avrupa pazarındaki otobüs talebi, özellikle tamamen elektrikle çalışan otobüsler için oldukça büyük."

Şirketin Avrupa pazarı için ürettiği yeni enerjili otobüslerin ihraç değeri, 2022 yılında, 2020'deki ihracat rakamının iki katı olan 42 milyon euroya (44,7 milyon ABD doları) ulaştı.

SES 2 (İngilizce): TORBJORN LUNDEBREKKE, Altın Ejder Avrupa Distribütörü:

"Kuzey Avrupa'da elektrikli araçlar için son derece büyüyen bir pazar var. Bu nedenle Çin ürünlerinin, Avrupalı üreticilere göre daha uzun vadeli olduğunu veya daha uzun yıllara dayanan bir avantaja ve deneyime sahip olduğunu, ayrıca ürünlerin daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kesinlikle ürün geliştirme, yeni modeller ve pazardaki yeni fırsatlara da bakıyoruz. Mevcut modelleri de güçlendireceğiz."

Altın Ejder'in yeni enerjili otobüsleri son on yılda, İsrail, Hollanda, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Pakistan dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgede hizmet veriyor.

SES 3 (Çince): AN MİN, Altın Ejder Yurtdışı Satış Müdürü:

"Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda hala büyük bir potansiyel var. Ayrıca, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerde, elektrikli araçlar için umut verici bir gelecek de var, bu yüzden şimdi yapmamız gereken şey bu pazarlara mümkün olan en kısa sürede açılmak."

Altın Ejder'e benzer şekilde, birçok Çinli otomobil üreticisi daha fazla denizaşırı pazara açılma süreçlerini hızlandırıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, yeni enerjili araçların ihracatının 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,2 kat artarak 679 bin adete ulaştığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)