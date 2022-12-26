Çin Yapımı Yapay Çiçekler Bangladeş'te Çok Popüler

Çin yapımı yapay çiçekler, insanların günlük yaşamlarında çiçek kullanmayı sevdiği Bangladeş'te çok popüler.

SES 1 (Bengalce): SOHAN HOSSAİN, Müşteri:

"Yetenekli elleriyle bu güzel çiçekleri yapan Çinlilere teşekkür ediyoruz. Sadece teşekkür de yetmez. Onlar sayesinde evlerimizi böylesine güzel çiçeklerle ucuza dekore etme şansına sahip oluyoruz."

SES 2 (Bengalce): MD YASİN, Müşteri:

"Birçok kişi mahfiller (büyük camilerde müezzine ayrılmış yer) ve düğün organizasyonları için çiçek alıyor. Ben de çiçek almaya geldim."

SES 3 (Bengalce): DİN İSLAM MİNTU, Mintu Full Ghar Çiçek Evi sahibi:

"Burada Çin'den ithal edilen farklı çiçek türlerini bulabilirsiniz. Yetenekli Çinlilerin kreasyonu olan kaliteli ve yeni renklerle yapılmış çiçekleri herkes seviyor. Birçok kişi bu çiçekleri beğendiği için buraya geliyor."

SES 4 (Bengalce): HAMİDUR RAHMAN, Yapay çiçek ithalatçısı:

"Çin'den gerçek çiçeklere birebir benzeyen yapay çiçekler getiriyoruz. Başka ülkeler böyle çiçekler üretebiliyor mu bilmiyorum ama Çin'e bu kadar güzel çiçekler yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bangladeş'te aldığımız talep çok çok yüksek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.(XHTV)