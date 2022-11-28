Çin Yapımı Tünel Açma Makineleri Büyük Oranda Yurtdışı Pazarlara İhraç Ediliyor Güncel Haberler ZHENGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi tarafından üretilen tünel açma makineleri, dünya çapındaki büyük inşaat projelerinin tünel inşaatlarında kullanılmak üzere 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi'nin bir fabrikasındaki, tünel açma makinesinin parçalarını taşıyan çalışanlar, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) ZHENGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi tarafından üretilen tünel açma makineleri, dünya çapındaki büyük inşaat projelerinin tünel inşaatlarında kullanılmak üzere 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bulunan Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi'nin fabrikasındaki bir çalışan, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi'nin bir fabrikasında, tünel açma makinesi üzerinde çalışan bir işçi, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bulunan Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi'nin fabrikasındaki bir çalışan, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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