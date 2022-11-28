Çin Yapımı Tünel Açma Makineleri Büyük Oranda Yurtdışı Pazarlara İhraç Ediliyor
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ZHENGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi tarafından üretilen tünel açma makineleri, dünya çapındaki büyük inşaat projelerinin tünel inşaatlarında kullanılmak üzere 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
ZHENGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi tarafından üretilen tünel açma makineleri, dünya çapındaki büyük inşaat projelerinin tünel inşaatlarında kullanılmak üzere 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel