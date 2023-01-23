Çin Yapımı Trenler İstanbul'un Yeni Metro Hattında Hizmete Girdi

Türkiye'nin İstanbul kentinde Pazar günü resmi olarak halka açılan yeni metro hattında Çin yapımı sürücüsüz trenlerin ilk grubu hizmete girdi.

34 kilometrelik metro hattı İstanbul'un merkezi ile kentteki yeni uluslararası havalimanını birbirine bağlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, saatte 120 kilometreye kadar hız yapabilen trenlerin yolculara kolaylık sağlayacağını belirtti.

SES 1 (Türkçe): RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Türkiye Cumhurbaşkanı:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek."

Trenler, Ocak 2020'de Türk tarafıyla satın alma ve hizmete alma sözleşmesi imzalayan Çinli CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi (CRRC ZELC) tarafından üretildi.

176 vagonun üretiminin yer aldığı sözleşme, Türkiye'de yüzde 60'lık yerlileştirme oranı öngörüyor.

SES 2 (Türkçe): HALUK OĞUZ, CRRC ZELC'in Türkiye'deki yan kuruluşunda yönetim uzmanı:

"136 araç için de hala çalışmalar devam ediyor. Geri kalan araçları da Türkiye'deki fabrikamızda üreteceğiz."

SES 3 (Türkçe): FARUK BOSTANCI, CRRC Türkiye İdare İşleri Başkanı:

"Yapılacak olan üretimlerle devam edip, üzerine eklemeler yapılarak hatların sıklık seviyesi artırılarak, İstanbullular için daha uygun, daha hızlı bir ulaşım ağı oluşturulacaktır."

Yeni trenler pek çok bölge sakini tarafından da memnuniyetle karşılandı.

SES 4 (Türkçe): EMİRHAN ERSOY, İstanbul sakini:

"Metro içerisindeki ısıtma sistemleri olsun, görüntüleme sistemleri olsun, gayet net ve güzel. Bunu deneyimlerken de fark ettim. Ses sistemleri gayet net çalışıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)