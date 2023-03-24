Çin Yapımı Portal Vinçler Kuşak ve Yol Projesi Kapsamında Endonezya'ya İhraç Edildi

Çinli Weihua Grubu tarafından üretilen beş adet çok amaçlı portal vinç grubu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki bir projede kullanılmak üzere Çin'in doğusundaki Qidong şehrinden Endonezya'nın Weda Körfezi'ne doğru yola çıktı.