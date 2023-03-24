Çin Yapımı Portal Vinçler Kuşak ve Yol Projesi Kapsamında Endonezya'ya İhraç Edildi
Güncel Haberler
Çinli Weihua Grubu tarafından üretilen beş adet çok amaçlı portal vinç grubu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki bir projede kullanılmak üzere Çin'in doğusundaki Qidong şehrinden Endonezya'nın Weda Körfezi'ne doğru yola çıktı.
Çinli Weihua Grubu tarafından üretilen beş adet çok amaçlı portal vinç grubu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki bir projede kullanılmak üzere Çin'in doğusundaki Qidong şehrinden Endonezya'nın Weda Körfezi'ne doğru yola çıktı.
İleri teknolojilerle donatılmış vinçler, hassas hareket kontrolü ve çeşitli risk kontrol operasyonları gerçekleştirebiliyor.
Vinçlerin Mart ayı sonundan önce Weda Körfezi Limanı'na varmaları bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel