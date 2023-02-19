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Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu

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- Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, Japonya'da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

- Çin yapımı otonom hava aracından test uçuşu

TOKYO - Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, Japonya'da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

Otonom hava araçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çin yapımı otonom hava aracı EHang 216, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Oita şehrinde yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Çin'de lider bir dron üreticisi olan EHang tarafından geliştirilen EHang 216'nın, iki kişi kapasiteli ve alçak irtifa gezi, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik için kullanılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Güncel Haberler

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