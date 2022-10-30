Çin Yapımı Noel Ürünleri Hollanda Süpermarketlerindeki Raflarda Yerini Aldı
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Noel yaklaşırken, bayram havasına giren Hollandalılar süpermarketlerde kutlamalar için gerekli ürünleri satın alıyor.
Noel yaklaşırken, bayram havasına giren Hollandalılar süpermarketlerde kutlamalar için gerekli ürünleri satın alıyor.
Özellikle Çin yapımı süs eşyaları, Hollanda'da çok sayıda süpermarkette satılıyor ve büyük ilgi görüyor.
Hollandalı bir indirimli süpermarket grubu olan Action'ın Haarlem'deki zincir mağazalarından birinde müşteriler, popüler ürünler arasında yer alan oyuncaklar, kostümler ve Noel temalı heykelcikler gibi Çin yapımı Noel ürünleriyle dolu raflardan aradıkları ürünleri seçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hollanda'nın Haarlem şehrinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel