Çin Yapımı Elektrikli Araçlar Tayland'daki Otomobil Fuarında Göz Doldurdu

1-12 Aralık tarihleri arasında açık olan 2022 Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı'na 10 ülke ve bölgeden 35 otomobil üreticisi ve 17 motosiklet markası katılıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2022 Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı'nda aynaya yansıyan bir motosiklet görüntüsü, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

1-12 Aralık tarihleri arasında açık olan 2022 Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı'na 10 ülke ve bölgeden 35 otomobil üreticisi ve 17 motosiklet markası katılıyor. Önde gelen uluslararası markalar elektrikli araç modellerini ön plana çıkarırken tamamen elektrikli modellerin neredeyse yarısı Çinli markalara ait.

BANGKOK, 2 Aralık (Xinhua) -- Perşembe günü başlayan Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı, en yeni elektrikli araç modellerini sergilemek isteyen çok sayıda Çinli otomobil üreticisini kendine çekti.

Yeni elektrikli araç teşviklerinin altı aydan uzun bir süredir geçerli olduğu ülkede elektrikli araç pazarı, önemli düzeylerdeki vergi indirimleri ve sübvansiyonlarla hızlı bir gelişme dönemine girdi.

Bu yılki fuarda önde gelen uluslararası markalar elektrikli araç modellerini ön plana çıkarırken tamamen elektrikli modellerin neredeyse yarısı Çinli markalara ait.

Tayland pazarına ilk kez giriş yapan Great Wall Motor'un (GWM) Ora Grand Cat modeli, yeni ve şık görünüşüyle çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

GWM fuara toplam yedi model getirdi. Bunlar arasında tamamen elektrikli üç model ve Kasım'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumu Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda resmi lojistik araçlardan biri olarak kullanılan Haval H6 Hybrid gibi en çok satan araçlar yer alıyor.

GWM ASEAN ve Tayland Başkanı Elliot Zhang, Xinhua'ya verdiği demeçte, 2020'nin sonlarına doğru Tayland'da bir fabrika kuran GWM'nin farklı fiyat yelpazesinde farklı yerel ihtiyaçları karşılayan beş hibrit ve tamamen elektrikli modeli piyasaya sürdüğünü söyledi.

Elliot, şirketin batarya ve parça destek stratejisi geliştirdiğini ve 2024'ten itibaren tamamen elektrikli araç üretimini yerelleştirmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2022 Tayland Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen bir elektrikli aracı inceleyen ziyaretçiler, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

SAIC Tayland ise fuara dokuz model getirdi. Bunlar arasında Güneydoğu Asya pazarına çıkan ilk arkadan tahrikli elektrikli araç olan MG4 dahil tamamen elektrikli üç model bulunuyor.

Çinli otomobil üreticisine göre yeni model, kontrol ve kararlılık açısından benzer modellere göre daha iyi bir sürüş deneyimi sağlayabiliyor ve yerelde aracı test eden birçok kişiden olumlu değerlendirmeler aldı.

Eylül ayında Tayland'da yatırım yapacağını duyuran diğer bir Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ülkeye ilk tamamen elektrikli modeli olan ATTO 3'ü getirdi.

Tayland'a daha bu yıl giriş yapan Hozon Auto da Ağustos'ta satışa çıkan ve şu ana kadar 6.000'den fazla sipariş alan NETA V dahil tamamen elektrikli üç modeli sergiye çıkardı.

Her yıl düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar devam edecek olan fuara 10'dan fazla ülke ve bölgeden 35 otomobil üreticisi ve 17 motosiklet markası katılıyor.