Çin Yapımı Drone Taksi, Japonya'da Tanıtım Uçuşu Gerçekleştirdi
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Çin yapımı otonom hava aracı (AAV) EHang 216, yakın zamanda Japonya'nın Oita kentinde bir tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.
Çin yapımı otonom hava aracı (AAV) EHang 216, yakın zamanda Japonya'nın Oita kentinde bir tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.
EHang, Çin'de önde gelen bir drone üreticisi.
İki koltuklu düşük irtifa hava aracı gezinti, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik operasyonları için kullanılabilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Oita kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel