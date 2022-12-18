Çin Yapımı C70e Trenlerinin İlk Partisi Laos'a Teslim Edildi Güncel Haberler Çin'in CRRC Meishan Limited Şirketi tarafından Çin-Laos Demiryolu için üretilen C70E yük trenlerinin ilk partisi Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Meishan kentinde teslim edildi. Çin'in CRRC Meishan Limited Şirketi tarafından Çin-Laos Demiryolu için üretilen C70E yük trenlerinin ilk partisi Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Meishan kentinde teslim edildi. Trenler Cuma günü, Chengdu- Kunming Demiryolu üzerinden Çin-Laos sınırındaki Mohan Limanı'na sevk edildi ve Çin-Laos Demiryolu üzerinden belirlenen yere nakledilecek. Aralık 2021'de faaliyete geçen Çin-Laos Demiryolu, 1.000 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip ve Çin'in Yunnan eyaletinin merkezi Kunming ile Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meishan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

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