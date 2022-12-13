Çin Yapımı Bir Robot İlk Kez Diz Ameliyatı Yaptı

CHENGDU, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak geliştirilen bir robot, bir diz ameliyatını başarıyla gerçekleştirerek insan cerrahisinde ticari olarak kullanılan ilk Çin yapımı robot oldu.

CHENGDU, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak geliştirilen bir robot, bir diz ameliyatını başarıyla gerçekleştirerek insan cerrahisinde ticari olarak kullanılan ilk Çin yapımı robot oldu.

Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi'nde ortopedi cerrahlarının kontrolü altında robot tarafından yapılan ameliyatta, 73 yaşındaki bir hastanın diz eklemi başarıyla değiştirildi.

Hastanede ortopedi profesörü olan Zhou Zongke, 10 yıldan uzun süredir diz ağısı çeken hastaya diz eklemi kireçlenmesi teşhisi konduğunu söyledi.

Zhou, hastanın tomografi tarama verilerini modelleme için bilgisayara yüklediklerini ve robot yardımlı operasyon öncesinde bilgisayarda, uygulanacak cerrahi prosedürlerin provasını yaptıklarını söyledi.

Zhou, "Robot yardımlı ameliyatın avantajı, robotun tam miktar, açı ve kesme kalınlığı ayarında yüksek doğruluğa sahip, zeki ve hassas olmasıdır" dedi.

Diz ağrısı yaşlılarda ve özellikle kireçlenme yaşayan hastalarda yaygın görülen bir şikayet. Robot, her hastanın kendine özgü durumuna da bağlı olarak insanlara yapılan ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olabilecek.