Çin Yapımı 1.000 Araç Meksika'ya Gidiyor

Çin'de üretilen 1.000 araç, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Fujian Eyaleti'ne bağlı Ningde'den Meksika'daki Lazaro Cardenas Limanı'na giden bir yük gemisine yüklendi.

Çin'de üretilen 1.000 araç, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Fujian Eyaleti'ne bağlı Ningde'den Meksika'daki Lazaro Cardenas Limanı'na giden bir yük gemisine yüklendi.

Araçlar, Çin'in ana otomobil imalatçılarından biri olan SAIC Motor tarafından üretildi. SAIC Motor'un Ningde'deki üretim üssünün yıllık ihracat hacmi 200.000 adet civarında bulunuyor.

SES (Çince): GAO JİNGTANG,Ningde Liman Grubu Üretim ve Operasyon Departmanı Müdürü:

"Ningde'deki Sandu'ao Limanı'nın Zhangwan çalışma bölgesi, SAIC Motor'un Ningde üretim üssüne yakın. Bitmiş araç ihracat faaliyeti işletmelerin konumdan faydalanmasına, nakliye maliyetlerini düşürmesine, gümrükleme kolaylığından yararlanmasına ve SAIC Motor'un araçlarının Ningde'den ihracatı için uygun koşullar yaratılmasına olanak tanıyacak."

SAIC Motor, 2022'de 5,3 milyondan fazla araç satarak üst üste 17. kez Çin'de birinci oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningde'den bildiriyor.(XHTV)