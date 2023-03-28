Çin Yapay Zekanın Bilimsel Araştırmalarda Kullanımını Teşvik İçin Proje Başlattı

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2021 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda üç boyutlu bir holografik projeksiyon görülüyor, 8 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin, yapay zekanın öncü bilimsel ve teknolojik araştırmalarda kullanımını teşvik etmeye yönelik Bilim İçin Yapay Zeka projesini uygulamaya koydu.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın ortaklaşa başlattığı proje, temel disiplinlerdeki kilit sorunlar ile ilaç geliştirme, gen araştırmaları ve biyolojik ıslah gibi bilim ve teknoloji alanlarına odaklanacak.

Bakanlık, projenin sistem düzenini ve genel yönlendirmeyi daha da güçlendirerek yapay zekanın bilim ve teknolojiyle derin entegrasyonunu teşvik edeceğini belirtti. Projeyle kaynakların açılıp bir araya getirilmesinin destekleneceği ve yenilik becerilerinin artırılacağı ifade edildi.

Proje kapsamında bakanlık, önemli bilimsel problemler için yapay zeka model ve algoritmalarının gelişimini teşvik edecek, temel araştırma alanları için bir dizi platform geliştirecek ve yeni nesil yapay zeka kamusal hesaplama gücü için ulusal açık inovasyon platformunun kurulmasını hızlandıracak.

Bakanlık disiplinler arası araştırma ve geliştirme ekiplerini bir araya getirme, bir inovasyon konsorsiyumunun kurulmasını teşvik etme, kanser tedavisi ve iklim krizi gibi insanlığın ortak bilimsel sorunlarına çözümler sunmak üzere uluslararası akademik değişim platformları inşa etme taahhüdünde de bulundu.