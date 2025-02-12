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Çin, Yapay Zeka Alanında Uluslararası İşbirliği Vurguladı

Çin, Yapay Zeka Alanında Uluslararası İşbirliği Vurguladı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in temsilcisi Zhang Guoqing, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde, yapay zeka alanında gelişmeleri destekleme ve uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Zirve kapsamında, 30'dan fazla ülkenin liderleri, sürdürülebilir yapay zeka ilkesini ortaklaşa imzaladı.

PARİS, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, yapay zeka alanında gelişmeleri teşvik etmek, güvenliği korumak ve başarıları paylaşmak üzere diğer ülkelerle çalışmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye istekli olduklarını söyledi.

Zirve 10-11 Şubat tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang, yapay zekanın, yeni bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm için önemli bir itici güç haline geldiğini vurgulayarak, Çin'in her daim son derece sorumluluk sahibi bir tutumla yapay zeka konusundaki küresel işbirliği ve yönetişime katıldığını belirtti.

Zhang, yapay zekanın geliştirilmesinin getirdiği fırsat ve zorluklar karşısında uluslararası topluma yapay zekanın iyi amaçlarla geliştirilmesi ilkesini ortaklaşa savunma, inovasyona dayalı işbirliğini derinleştirme, kapsayıcılık ve faydaları güçlendirme ve küresel yönetişimi iyileştirme çağrısı yaptı.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve üst düzey temsilcileri ile uluslararası kuruluşların liderleri, İnsanlık ve Gezegen İçin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Yapay Zeka Bildirisi'ni ortaklaşa imzaladı.

Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Zhang, Macron'a Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin içten selamlarını iletti. Zhang, Çin'in iki ülke arasında varılan önemli uzlaşıyı uygulamak ve önümüzdeki 60 yılda Çin-Fransa ilişkilerinin daha fazla gelişimi yönünde hamlede bulunmak üzere Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Macron ise Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere özel temsilci göndermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Xi'ye minnettarlığını bildirdi. Fransa'nın stratejik özerkliği kararlılıkla koruduğunu vurgulayan Macron, barış ve istikrarı ortaklaşa korumak ve küresel zorluklarla mücadele etmek üzere Çin'le diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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