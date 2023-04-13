Çin "Yapay Güneşte" Çığır Açarak Füzyon Reaktörüne Doğru Büyük Bir Adım Daha Attı

Çin'in "yapay güneşi" diye de bilinen Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST) Çarşamba günü 403 saniyeliğine sabit halde yüksek sınırlamalı plazma operasyonu gerçekleştirdi.

Çin'in "yapay güneşi" diye de bilinen Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST) Çarşamba günü 403 saniyeliğine sabit halde yüksek sınırlamalı plazma operasyonu gerçekleştirdi. Böylelikle füzyon reaktörünün geliştirilmesine yönelik kilit önemde bir adım atılmış oldu.

120.000'in üzerinde denemenin ardından elde edilen başarı, daha önce 2017'de EAST tarafından kırılan 101 saniyelik ilk dünya rekorunu büyük oranda aşmış oldu.

Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü'nde (ASIPP) bulunan EAST'in nihai amacı, denizde bolca bulunan maddeleri kullanarak Güneş'tekine benzer nükleer füzyon oluşturarak sabit bir temiz enerji akışı oluşturmak.

Plazma Fiziği Enstitüsü Direktörü Song Yuntao, Xinhua'yla yaptığı özel söyleşide, bu atılımın temel öneminin, yüksek sınırlama modunda yattığını söyledi.

SES (Çince): SONG YUNTAO, Plazma Fiziği Enstitüsü Direktörü:

"EAST bir kez daha dünya rekoru kırdı. Bu, bizim için füzyon enerjisinin uygulanmasını gerçekleştirmeye doğru atılmış büyük adım."

Yüksek sınırlamalı plazma operasyonu sırasında parçacıkların sıcaklık ve yoğunluğunun büyük oranda artırıldığını kaydeden Song, bunun gelecekte kurulacak füzyon enerjisi santrallerinin enerji üretim verimliliğini geliştirmeye ve maliyetleri azaltmaya yönelik sağlam bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Sınırlı miktarda bulunan ve çevre üzerinde büyük etkileri olan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların aksine "yapay güneş", Dünya üzerinde neredeyse sınırsız miktarda bulunan hammaddelere ihtiyaç duyuyor. Daha güvenli ve daha temiz olduğu düşünülen füzyon enerjisi, insanlığın geleceği için ideal "nihai enerji" olarak görülüyor.

Çin tarafından tasarlanıp geliştirilen EAST, 2006 yılında faaliyete geçti. EAST, füzyonla ilişkili deneyler ve araştırmalar yürütmek isteyen Çinli ve uluslararası bilim insanları için açık bir test platformu işlevi görüyor.

Şu anda gelecek nesil "yapay güneş" olarak görülen geleceğin Çin Füzyon Mühendisliği Test Reaktörü'nün (CFETR) mühendislik tasarımı tamamlanmış durumda. Bu projeyle dünyanın ilk füzyon uygulama reaktörünün inşa edilmesi amaçlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

(XHTV)