Çin, Yaogan-43 03 Uydularını Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin, uzaya yerleştireceği yeni bir uzaktan algılama uydu grubunu, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlattı.

Çarşamba günü Beijing saatiyle sabah 9.09'da ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen Yaogan-43 03 grubu uyduları önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla girdi.

Bu uydular esas olarak alçak yörünge uydu kümeleri için yeni teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 542. uçuş görevi olma niteliği taşıyor.