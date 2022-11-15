Çin, Yaogan-34 Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
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Yaogan-34 serisinden yeni bir uzaktan algılama uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiaquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 15 Kasım 2022.
Yaogan-34 serisinden yeni bir uzaktan algılama uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiaquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
JİUQUAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin, Yaogan-34 serisinden yeni bir uzaktan algılama uydusu Salı günü Beijing saatiyle 9.38'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiaquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderildi.
Uzun Yürüyüş-4C roketi tarafından taşınan Yaogan-34 03 uydusu planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
Yeni uzaktan algılama uydusu, toprak kaynakları araştırması, şehir planlaması ve mahsul verimi tahmininin yanı sıra afet önleme ve azaltma gibi alanlarda kullanılacak.