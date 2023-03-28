Çin, Yangtze Mersin Balığının Yaban Hayatta Doğal Üremesiyle İlgili Büyük İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin, kısa süre önce yaptığı birinci sınıf ulusal koruma altında olan Yangtze mersin balıklarının korunmasına ilişkin test ile büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'de bulunan Üç Boğaz Barajı'ndaki nadir balıkların yetiştirildiği üreme merkezinde yüzen Yangtze mersin balıkları, 25 Şubat 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin, kısa süre önce yaptığı birinci sınıf ulusal koruma altında olan Yangtze mersin balıklarının korunmasına ilişkin test ile büyük bir atılım gerçekleştirdi. Test, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu nadir bulunan balıkların yaban hayatında doğal olarak üreyebildiğini gösterdi.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yangtze mersin balığının doğal yumurtlama ve döllenmesinin geçen hafta yapılan test sırasında sualtı kameraları tarafından çekildiğini ve Cuma günü çatlayan yumurtalardan larvaların çıktığını belirtti.

Test, Temmuz 2022'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Jiang'an ilçesinde bulunan Yangtze Nehri'nin bir kolunda yapıldı. 19 Mart'ta 10'u erkek, 10'u dişi olmak üzere cinsel açıdan olgunluğa erişmiş 20 mersin balığı aralıksız gözlenen ağ kafeslere yerleştirildi.

Testin başarısı, yapay Yangtze mersin balığı popülasyonundaki olgun balıkların yaban hayatta üreme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Test ile bu türün nehirdeki doğal üremesinin tam olarak restorasyonuna ilişkin zemin oluşturulmuş oldu.

Yangtze mersin balığı, aralarında aşırı avlanma ve su kirliliğinin de bulunduğu pek çok nedenle 2000 yılında doğal üreme yeteneklerini kaybetmişti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Temmuz ayında bu türün yaban hayatta neslinin tükendiğini açıklamıştı.

Bakanlık bu son atılımla, en kısa sürede kendini idame ettirecek bir doğal popülasyon yaratma umuduyla doğal üreme testini genişletmek, türlerin yaban hayatında popülasyonunu artırmak ve yaşam alanlarını eski haline getirmek için daha fazla çaba sarf edileceğini belirtti.