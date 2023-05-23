Çin Yaklaşık 500 Yabani Türün Tükenme Tehlikesi Statüsünü Düşürdü

KUNMİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin, damarlı bitki ve omurgalı türlere ilişkin yaptığı son değerlendirmede yaklaşık 500 yabani türün, tükenme tehlikesi statüsünü düşürdü.

Çin'in güneybatısındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Fusui ilçesinde bulunan Bapen Doğa Koruma Alanı'nda görülen ak başlı langur, 18 Mayıs 2023. Dünyada nesli en çok tehlike altında bulunan primat türlerinden biri olan ak başlı langur, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

KUNMİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin, damarlı bitki ve omurgalı türlere ilişkin yaptığı son değerlendirmede yaklaşık 500 yabani türün, tükenme tehlikesi statüsünü düşürdü.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ile Çin Bilimler Akademisi, Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Kunming kentinde Çin'in biyolojik çeşitliliğine ilişkin güncellenmiş bir kırmızı liste yayımladı.

Kırmızı listenin güncellenmiş versiyonu, ülkedeki yabani bitkilerin sağlığının iyileştiğine ve tükenme tehlikesi altında bulunan omurgalıların durumlarındaki kötüleşmenin yavaşladığına işaret ediyor.

Çin Bilimler Akademisi yeni kırmızı listenin ülkedeki 39.330 yabani damarlı bitki türünü ve 4.767 omurgalı türünü kapsadığını belirtti. 595 damarlı bitki türü ve 157 omurgalı türün ise tükenme tehlikesi statüleri, ek veriler toplandıkça güncelleniyor.