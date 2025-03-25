Çin, Yabancı Yatırımlara Açık Kapı Bıraktı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng pazartesi günü Citadel'in kurucusu Ken Griffin ile bir araya geldi.

He pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, Citadel de dahil olmak üzere daha fazla yabancı finans kuruluşunun yatırım yapmasını, iş kurmasını ve ülkedeki kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

He ayrıca, Çin'in sermaye piyasası reformlarını derinleştirirken diğer yandan da yüksek standartlı finansal açılım politikalarını sürdürdüğünü ve bu çabaların yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Griffin ise Çin ekonomisi ve finans piyasasının gelişme beklentilerine ilişkin iyimser olduğunu dile getirerek, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmayı ve Çin'deki ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını artırmayı sürdüreceğini belirtti.