Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İşte 1 haftalık İmamoğlu gösterilerinin bilançosu
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler

Çin, Yabancı Yatırımlara Açık Kapı Bıraktı

Çin, Yabancı Yatırımlara Açık Kapı Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Citadel'in kurucusu Ken Griffin ile yaptığı görüşmede, yabancı finans kuruluşlarının Çin'deki yatırım fırsatlarından yararlanmalarını destekleyeceklerini açıkladı. Griffin ise Çin ekonomisine dair olumlu görüşlerini paylaştı.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng pazartesi günü Citadel'in kurucusu Ken Griffin ile bir araya geldi.

He pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, Citadel de dahil olmak üzere daha fazla yabancı finans kuruluşunun yatırım yapmasını, iş kurmasını ve ülkedeki kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

He ayrıca, Çin'in sermaye piyasası reformlarını derinleştirirken diğer yandan da yüksek standartlı finansal açılım politikalarını sürdürdüğünü ve bu çabaların yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Griffin ise Çin ekonomisi ve finans piyasasının gelişme beklentilerine ilişkin iyimser olduğunu dile getirerek, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmayı ve Çin'deki ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını artırmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title