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Çin, yabancı yatırım ve dış ticaretin istikrarını sağlamak için vergi politikasını güncelledi

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Çin, yabancı yatırım ve dış ticaretin gelişimi için elverişli bir vergi ortamı yaratmak amacıyla yabancı yatırım ve dış ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik vergi politikasını güncelledi. Güncellenmiş yönerge, yabancı yatırım ve dış ticaret olmak üzere iki ana alanı kapsayan 51 maddeden oluşuyor.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin, yabancı yatırım ve dış ticaretin gelişimi için elverişli bir vergi ortamı yaratmak amacıyla yabancı yatırım ve dış ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik vergi politikasını güncelledi.

Devlet Vergi İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre güncellenmiş yönerge, yabancı yatırım ve dış ticaret olmak üzere iki ana alanı kapsayan 51 maddeden oluşuyor.

Bu maddelerin 19'u, dış ticareti istikrara kavuşturmaya yönelik adımları içeriyor. Bu adımlar arasında mal ve hizmet ihracatına yönelik politikalar, sınır ötesi vergilendirilebilir faaliyetlere ilişkin katma değer vergisi politikaları, ihracat vergi iadeleri ve muafiyetleri kolaylaştıracak politikalar gibi unsurlar yer alıyor.

İdare, diğer 32 maddenin ise yabancı yatırımı istikrara kavuşturmayı hedefleyen teşvik politikalarından oluştuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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