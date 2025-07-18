Çin, Yabancı Yatırım Hedefini Beklenenden Önce Aşarak Önemli Bir Başarı Elde Etti

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Ling Ji, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım hedefine planlanandan önce ulaştıklarını söyledi.

Ling cuma günkü basın toplantısında haziran sonu itibarıyla Çin'in 2021 yılından bu yana fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımının 708,73 milyar ABD dolarına ulaşarak 700 milyar ABD dolar olarak belirlenen hedefe 6 ay erken ulaştığını ifade etti.

Bu dönemde yaklaşık 229.000 yeni yabancı sermayeli işletme kurulduğunu belirten Ling, bu sayının 13. Beş Yıllık Plan dönemi (2016-2020) ile kıyaslandığında yaklaşık 25.000 artışa işaret ettiğini vurguladı.

Yabancı sermayeli işletmelerin Çin'in dış ticaretinin üçte birine, katma değerli sanayi üretiminin dörtte birine ve vergi gelirlerinin yedide birine katkıda bulunduğunu söyleyen Ling, söz konusu işletmelerin bu dönemde 30 milyondan fazla istihdam yarattıklarını ifade etti.

Ülkenin yabancı sermaye kullanımının kalitesinde belirgin iyileşme olduğuna işaret eden Ling, 2024 yılında yüksek teknoloji sektörünün, 2020 yılına göre 6 yüzde puan artışla yabancı yatırımların yüzde 34,6'sını çektiğini söyledi.

Ling, Ticaret Bakanlığı'nın yabancı işletmeler için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla 2023'ten bu yana 30'dan fazla yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini ve yabancı sermayeli firmaların 1.500'den fazla sorununun giderilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.