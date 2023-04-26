Çin, Yabancı Üniversitelerin Hainan Serbest Ticaret Bölgesi'nde Faaliyet Göstermesine İzin Verecek

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, yabancı yüksek öğrenim kurumları, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan merkezli yüksek öğrenim kurumlarına, Hainan Serbest Ticaret Bölgesi'nde (FTZ) bağımsız olarak üniversite ve yüksek meslek okulları kurup işletme izni veren bir plan yayımladı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin, yabancı yüksek öğrenim kurumları, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan merkezli yüksek öğrenim kurumlarına, Hainan Serbest Ticaret Bölgesi'nde (FTZ) bağımsız olarak üniversite ve yüksek meslek okulları kurup işletme izni veren bir plan yayımladı.

China Daily gazetesinin Çarşamba günü yayımlanan haberine göre, daha önce Çin ana karasının dışındaki üniversitelerin ana karadaki okulları yönetebilmesi için yerel bir ortakla işbirliği yapmaları gerekiyordu.

Eğitim Bakanlığı ve Hainan eyalet yönetimi tarafından yayımlanan plana göre, bilim, mühendislik, tarım ve tıp alanlarında uzmanlaşmış tanınmış denizaşırı üniversiteler Hainan'da kampüs açabilecek.

Plana göre üniversiteler, ileri düzey kurslar ve öğretim materyalleri sunmaya ve yabancı öğrencileri kabul etmeye teşvik edilirken, ulusal kayıt politikası aracılığıyla ana karadan da öğrenci kabul edebilecek.

Haberde, Xiamen Üniversitesi'nde okul yönetiminde Çin-yabancı işbirliği araştırma merkezi direktörü Lin Jinhui'nin, "yabancı üniversitelerin Hainan Serbest Ticaret Bölgesi'nde bağımsız olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi, Çin'in daha kapsamlı, proaktif ve esnek nitelik taşıyacak kaliteli eğitim açılımını hızlandırma kararlılığını ve güvenini gösteriyor," ifadesine yer verildi.

Lin, Hainan'daki elverişli politikaların daha fazla yabancı üniversiteyi Çin'de kampüs açmaya çekmesinin beklendiğini ve Çinli öğrencilerin yurtdışına gitmeden kaliteli eğitim almak için daha fazla seçeneğe sahip olabileceklerini söyledi.