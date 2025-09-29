Çin, Yabancı Ülkelerin Antimon Kaçakçılığına Dikkat Çekti

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, yabancı ülkelerin ihracat kontrolü uygulanan bazı kritik mineralleri ülkeden kaçırmaya yönelik girişimleri olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan açıklamada, bazı yabancı ülkelerin, antimon gibi nadir metallerin rezervini genişletmek üzere, ihracat kontrollerini aşarak Çin'in elindeki stratejik kaynaklara ulaşmaya çalıştığı, bunun ulusal güvenliğe ve çıkarlara tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada bazı yabancı gizli servislerin, Çin'deki suç şebekeleriyle işbirliği yaptığı iddia edilen iki antimon kaçakçılığı vakasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlığın soruşturduğu ilk vakada, Çinli bir ailenin 3 üyesinin, yüksek saflıktaki antimon külçelerini yurt dışına çıkarmak üzere kaçakçılık yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Şebekenin yurt dışında yaşayan liderinin, Çin'de kurduğu paravan şirket aracılığıyla yerli bir üreticiyi finanse ettiği, burada üretilen antimonun oğlu ve kardeşi aracılığıyla yurt dışına kaçırarak üçüncü ülkede teslimatını yaptığı kaydedildi.

Hurda yüküne gizlenmiş antimon

Diğer vakada ise yurt dışına satılacak, yasal bildirimi yapılmış hurda yüküne gizlenmiş şekilde antimon külçeleri kaçıran bir şebekenin tespit edildiği, ihbar üzerine şebekeye düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak antimon ele geçirildiği belirtildi.

İki vakada toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı ve ele geçirilen kaçak antimona el konulduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, ihracat kontrolleri, madencilik politikaları ve cevher kalitesindeki düşüş nedeniyle kritik minerallerin uluslararası fiyatların artması, iç pazar ile küresel pazar arasında fiyat farkının açılmasını fırsat gören bazı kişilerin kar güdüsüyle yasa dışı yollara saptığına işaret ederek, söz konusu eylemlerin ülkenin rezerv güvenliğine risk oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çin, ABD'nin çip sektöründe kendisine uyguladığı kısıtlamalara karşı Aralık 2024'te küresel arzının büyük bölümünü sağladığı galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin bu ülkeye ihracatına kısıtlama getirmişti.

Antimon, yüksek performanslı silah sistemleri ve savunma sanayi donanımlarının üretiminde yaygın kullanılan kritik mineral olarak biliniyor.