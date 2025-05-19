Çin, Yabancı Turist Sayısında ve Harcamalarda Rekor Artış Yaşadı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin, kolaylaştırılmış vize politikaları ve iyileştirilmiş seyahat ortamıyla hem ülkeye gelen yabancı turist sayısı hem de yabancı turistlerin yaptığı harcamalarda yaşanan artışla güçlü bir turizm ivmesi yakaladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uluslararası etkileşim ve işbirliğinden sorumlu Shi Zeyi, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde, Çin'i 2024 yılında yaklaşık 132 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini ve toplam harcamaların 94,2 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi. Shi, rakamların toparlanarak 2019 yılındaki yabancı turist sayısının yüzde 97,2'sine, harcamalarınsa yüzde 93,5'ine yeniden ulaştığını belirtti.

Shi, 2025'in ilk çeyreğinde Çin'i önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 35,02 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Toplantıya katılan yetkililer ve sektör çalışanları da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin yaptığı harcamalardaki belirgin artışın altını çizdi. Mobil ödeme devi Alipay, bu yıl 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan harcamalarda 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 180 artış yaşandığını bildirdi.

Shi'ye göre söz konusu artış, büyük ölçüde Çin'in genişletilmiş vize muafiyeti programının yanı sıra gelişmiş ulaşım erişimi, basitleştirilmiş ödeme sistemleri ve ülkeden ayrılan ziyaretçiler için anında vergi iadesi gibi seyahatleri kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi önlem sonucu elde edildi.

Çin 38 ülkenin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş hakkı tanırken, 54 ülke vatandaşı için de vizesiz transit geçiş süresini 240 saate uzatmıştı. Düzenlemeler kapsamında 1 Mayıs tatili sırasında yaklaşık 380.000 yabancı turist Çin'i ziyaret ederken, rakam önceki yıla göre yüzde 72.7 artış gösterdi.

Ulusal Göç İdaresi Yetkilisi Liu Jia, daha fazla yabancı turistin ülkeyi ziyaret etmesi ve olumlu deneyimler yaşamasıyla bu ziyaretçilere yönelik tüketim pazarının da büyümeye devam edeceğini söyledi.