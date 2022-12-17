Çin, Yabancı Şirketlere Daha Fazla Piyasa Odaklı, Hukuk Temelli ve Uluslararasılaşmış İş Ortamı Sağlayacak

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamayla Çin'in, yabancı şirketlere daha fazla piyasa odaklı, hukuk temelli ve uluslararasılaşmış iş ortamı sağlayacağını ve Almanya, Avustralya ve dünyanın geri kalan bölgelerinden gelen şirketler...

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamayla Çin'in, yabancı şirketlere daha fazla piyasa odaklı, hukuk temelli ve uluslararasılaşmış iş ortamı sağlayacağını ve Almanya, Avustralya ve dünyanın geri kalan bölgelerinden gelen şirketler için umut vadeden bir yatırım hedefi olmayı sürdüreceğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Çin'deki Alman Ticaret Odası ve Çin-Avustralya Ticaret Odası tarafından Çin'deki Alman ve Avustralyalı işletmeler arasında yürütülen anketler hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine yaptı. Haberlere göre ankete katılan şirketlerin çoğu, Çin'deki piyasa fırsatları ve karlar konusunda iyimser.

Anketlerden alıntı yapan Wang, anket sonuçlarının, ankete katılan Alman şirketlerinin yüzde 77'sinin, önümüzdeki 5 yılda sektörlerindeki yıllık büyümede artış beklerken ankete katılan Çin'deki Avustralyalı şirketlerin yüzde 66'sı, pandemi öncesindeki yatırım düzeylerine geri dönmeyi ya da bu düzeyleri aşmayı planladığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ankete yanıt veren Avustralyalı şirketlerin yüzde 58'inin, önümüzdeki üç yıla yönelik küresel yatırım planlarında Çin'in en önemli üç öncelikleri arasında olduğunu belirttiğini kaydeden Wang, bu rakamların uluslararası toplumun Çin'in ekonomik fırsatlarına olan güvenini yansıttığını sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in 2021'de İnsani Gelişme Endeksi'ndeki sıralamasının 2019'a göre altı sıra yukarı çıktığını söyledi.

Çin'in 2020 ve 2021'deki ortalama ekonomik büyüme oranının yüzde 5,1 olduğunu ve ülkenin en iyi performans sergileyen önde gelen ekonomiler arasında yer aldığını hatırlatan sözcü, geliştirilmiş ve ayarlanmış Kovid-19 politikasının kararlı bir şekilde uygulanmasıyla Çin ekonomisinin, daha fazla hız kazanmasının beklendiğini dile getirdi.

Wang, Çin'in temel ulusal politikası olan dış dünyaya açılmaya bağlı olduğunu ve karşılıklı fayda sağlayan bir dışa açılma stratejisi takip ettiğini ve açık küresel ekonominin inşasına kendi katkısını vermeye çalıştığını ifade etti.