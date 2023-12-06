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Çin, Yabancı Şirketler İçin İş Ortamını İyileştirmeye Devam Edecek

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Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Yardımcı Direktörü Li Chunlin, ülkenin yüksek standartlı dışa açılma yoluna kararlıkla bağlı kalacağını ve Avrupalı firmalar da dahil olmak üzere yabancı şirketler için birinci sınıf iş ortamı oluşturmayı sürdüreceğini söyledi.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun Yardımcı Direktörü Li Chunlin, ülkenin yüksek standartlı dışa açılma yoluna kararlıkla bağlı kalacağını ve Avrupalı firmalar da dahil olmak üzere yabancı şirketler için birinci sınıf iş ortamı oluşturmayı sürdüreceğini söyledi.

Li, Salı günü başkent Beijing'de düzenlenen diyalog toplantısında komisyonun, bir köprü olarak Çin-Avrupa İşbirliği Ortaklık Diyaloğu'ndan tam anlamıyla istifade edeceğini, hükümetler ve işletmeler arasındaki diyalog ve etkileşimleri güçlendireceğini ve Çin ile Avrupa arasında karşılıklı fayda sağlayan kazan-kazan işbirliğini teşvik edeceğini kaydetti.

Çin ve Avrupa'nın yeşil alanlarda tamamlayıcı avantajlara ve geniş imkanlara sahip olduğunu kaydeden Li, Avrupalı şirketlerin Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınmasına katılmasından ve temiz ve güzel bir dünya inşasında birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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