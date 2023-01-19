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Çin, Yabancı Sermayeli Ar-Ge Merkezlerini Daha Fazla Destekleyecek

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Çin, Yabancı Sermayeli Ar-Ge Merkezlerini Daha Fazla Destekleyecek

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Çarşamba günü, ilgili departmanlardan ve bölgesel yetkililerden, yabancı yatırımcıların Çin'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleri kurmasını daha fazla desteklemesini talep eden bir genelge yayınladı.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Çarşamba günü, ilgili departmanlardan ve bölgesel yetkililerden, yabancı yatırımcıların Çin'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleri kurmasını daha fazla desteklemesini talep eden bir genelge yayınladı.

Genelgede bilimsel ve teknolojik inovasyonun iyileştirilmiş hizmetler gerektirdiği ve temel araştırmaların desteklenmesi gerektiği kaydedildi. Finansmanı yabancılar tarafından karşılanan Ar-Ge merkezleri, açık inovasyon platformlarının kurulmasında, finansman sağlanmasında ve ulusal bilimsel ve teknoloji görevleri ve programlarına katılım konularında desteklenecek.

Ar-Ge faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, Ar-Ge verilerinin yasal olarak sınırlar ötesi dolaşımının desteklenmesi, harici transfer ve teknoloji ithalatı ve ihracatı için fikri mülkiyet haklarının yönetiminin optimize edilmesi ve bilimsel araştırma materyallerinin tasfiye ve düzenleme sürecinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Genelgede yurtdışında yaşayan yeteneklerin çekilmesinin da vazgeçilmez olduğu belirtildi. Bu amaçla, ilgili departmanlar ve eyalet düzeyindeki tüm yetkililer, yurtdışında yaşayan yeteneklerin Çin'de çalışmasını daha elverişli hale getirmeli.

Genelge ayrıca fikri mülkiyetin daha iyi korunmasının önemini vurguladı. İlgili departmanlar, gizli ticari bilgiler için koruma sisteminin iyileştirilmesini hızlandırmalı, fikri mülkiyet koruma merkezlerinin inşasını ve yasal düzenlemeleri güçlendirmelidir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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