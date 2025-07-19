Çin Yabancı Sermaye Teşvikinde Yeni Önlemler Alıyor

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Çin, yabancı sermayeli işletmelerin yeniden yatırım yapmasını teşvik etmek amacıyla yeni önlemler açıkladı. Bu önlemler, proje destek hizmetleri ve basitleştirilmiş prosedürleri kapsıyor.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin yabancı sermayeli işletmelerin yeniden yatırım yapmasını teşvik etmek üzere yeni önlemler aldı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu yedi devlet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan genelgeye göre önlemler, daha güçlü proje destek hizmetleri, yeniden yatırım yapılan yeni kuruluşların kurulması için basitleştirilmiş prosedürler ve yenilikçi finansal ürün ve hizmetleri de içeren geniş bir alanı kapsıyor.

Komisyon, söz konusu önlerin, yabancı sermayeli şirketlerin Çin pazarındaki varlıklarını derinleştirmelerine ve uzun vadeli gelişme sağlamalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Genelge, teşvik tedbirlerinin uygulanabilir kapsamını netliğe kavuşturuyor ve yabancı sermayeli şirketlerin yatırım bilgileri raporlamasına ilişkin pilot programların başlatılması, yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması ve yabancı yatırımı teşvik etmek için değerlendirme yöntemlerinin iyileştirilmesi gibi gereklilikleri özetliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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