Çin, Yabancı Kurumsal Yatırımcılara Tahvil Piyasasını Daha da Açacak - Haberler

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cuma günü, tahvil piyasasında yabancı kurumsal yatırımları daha da kolaylaştıracağını, bankalararası piyasalar ile döviz tahvil piyasalarının açılmasını koordine edeceğini açıkladı. Çin Merkez Bankası, üst düzey menkul kıymetler ve döviz düzenleme kurumları tarafından ortaklaşa yayınlanan yazılı açıklamaya göre, ülke tahvil piyasasının likiditesini ve istikrarını geliştirirken yatırımcıların çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada, nitelikli yabancı kurumsal yatırımcıların döviz bono piyasasına doğrudan veya bağlantıları aracılığıyla yatırım yapmalarını ve işlem yerlerini bağımsız olarak seçmelerini desteklemek için önlemler alınacağı belirtildi. Çin Merkez Bankası'ndan bir yetkili, "Yatırım prosedürleri basitleştirilecek ve piyasa erişimi döviz tahvil piyasasıyla genişletilecek" açıklamasında bulundu ve yabancı kurumsal yatırımcıların piyasaya tüzel kişiler olarak gireceğini vurguladı. Açıklamada belirtilen kararlar 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Merkez Bankası ve döviz piyasası düzenleme kurumları; fon yönetimine ilişkin düzenlemeler yapacak, sınır ötesi fon yönetimini birleştirecek ve kayıt, fon alışverişi, sınır ötesi gelir ve giderler ile döviz riskinden korunma konularında gerekli açıklamaları yapacak.

Xinhua / Güncel