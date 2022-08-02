Çin, Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Finans Şirketleri Kurmasına İzin Vermeyi Değerlendiriyor - Haberler

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Çin, Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Finans Şirketleri Kurmasına İzin Vermeyi Değerlendiriyor

Çin, Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Finans Şirketleri Kurmasına İzin Vermeyi Değerlendiriyor

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, en yeni dışa açılma hamlesi kapsamında yabancı çok uluslu şirketlerin ülkede finans şirketleri kurmasına izin vermeyi değerlendiriyor.

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BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, en yeni dışa açılma hamlesi kapsamında yabancı çok uluslu şirketlerin ülkede finans şirketleri kurmasına izin vermeyi değerlendiriyor. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun yayınladığı taslak belgeye göre, yabancı çok uluslu gruplar finans şirketlerini doğrudan ya da Çin'de kurulmuş yabancı finansmanlı yatırım şirketleri üzerinden kurabilecek. Taslakta, benzer piyasa erişim koşullarının yabancı finansmanla kurulan finans şirketleri ile Çinli mukabillerine de uygulandığı kaydedildi. An itibariyle halkın fikrine açılan belge, pazar erişim gereklilikleri ve iş regülasyonları gibi alanlardaki koşullarda da güncellemeler barındırıyor. Taslak belgeye göre, bir finans şirketi kurmanın mali alt limiti, Çin'in ekonomik durumuna uygun olarak aday şirket grupları için daha yüksek varlık, gelir, kar ve ödenmiş sermaye gereksinimleriyle birlikte yükseltildi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Sigorta Güncel Haberler

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