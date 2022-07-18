Çin, Wentian Laboratuvar Modülünü Uzaya Fırlatmaya Hazırlanıyor WENCHANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Pazartesi günü, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian ile Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonun fırlatma alanına transfer edildiğini bildirdi. WENCHANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Pazartesi günü, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian ile Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonun fırlatma alanına transfer edildiğini bildirdi. Ajans, Wentian laboratuvar modülünün yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Ajans, fırlatmadan önce planlandığı gibi çeşitli fırlatma işlevi kontrolleri ve ortak testler gerçekleştirileceğini de kaydetti. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Ajans Güncel Haberler

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