Çin, Wenchang'dan Yeni İnternet Uydusu Fırlattı
Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden yeni bir internet uydu grubu başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu, söz konusu amaçla gönderilen sekizinci uydu grubu oldu.
WENCHANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya yeni bir internet uydu grubu fırlattı.
Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.43'te Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi.
İnternet uydu kümesini oluşturacak olan uydular, bu amaçla uzaya gönderilen sekizinci uydu grubu konumunda.
