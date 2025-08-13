Çin, Wenchang'dan Yeni İnternet Uydusu Fırlattı

Çin, Wenchang'dan Yeni İnternet Uydusu Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden yeni bir internet uydu grubu başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu, söz konusu amaçla gönderilen sekizinci uydu grubu oldu.

WENCHANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya yeni bir internet uydu grubu fırlattı.

Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.43'te Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

İnternet uydu kümesini oluşturacak olan uydular, bu amaçla uzaya gönderilen sekizinci uydu grubu konumunda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Fenerbahçe vazgeçti! Berke 4 yıllık imzayı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.