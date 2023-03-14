Çin Vize ve Ülkeye Giriş Politikalarını Kolaylaştıracak

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'de uluslararası seyahatleri kolaylaştırmak için vize ve ülkeye giriş politikalarında yapılan düzenlemeler sonucu, 28 Mart 2020 tarihinden önce alınmış geçerli vizeleri olan yabancıların ülkeye girişine izin verilecek.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'de uluslararası seyahatleri kolaylaştırmak için vize ve ülkeye giriş politikalarında yapılan düzenlemeler sonucu, 28 Mart 2020 tarihinden önce alınmış geçerli vizeleri olan yabancıların ülkeye girişine izin verilecek.

Ulusal Göç İdaresi, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'a giriş yapacaklar ile Shanghai limanlarındaki kruvaziyer tur grupları için vizesiz uygulamaların yeniden başlatılacağını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine vizesiz giriş uygulaması Hong Kong ve Makao'dan gelen yabancı tur grupları için geri getirilirken, benzer bir mekanizma da ASEAN ülkelerinden gelen tur gruplarının güneydeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentine girişlerinde tekrar uygulamaya konacak.

Göç idaresi yetkililerine göre, düzenlemeler Çarşamba günü yürürlüğe girecek.