Çin, vize ücretlerinde indirime gidiyor

Çin, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarında vize ücretlerinde belli süreliğine indirime gidiyor. 11 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak süreçte vize ücretlerinde yüzde 75 indirim olacak.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarında vize ücretlerinde belli süreliğine indirime gidiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak süreçte vize ücretlerinde yüzde 75 indirim olacak.

Açıklamada, daha fazla bilgi için yerel Çin diplomatik ve konsolosluk misyonlarına başvurulabileceği belirtildi. Ayrıca, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'un B Sınıfı bulaşıcı hastalık olarak görülmeye başlanmasının ardından, Çin hükümetinin halklar arası etkileşimi artırmak amacıyla yabancılar için vize ve ülkeye giriş politikalarını optimize etmeye devam ettiği ifade edildi.