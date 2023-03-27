Çin-Vietnam Sınır Kapısında Turist Yoğunluğu

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongxing şehri, Çin-Vietnam sınırında bulunuyor.

Birçok turistin yurt dışı seyahatlerine buradan başlamayı tercih etmesiyle Dongxing'de turizm yeniden canlılık kazandı.

SES 1 (Çince): BI YAN, Turist:

"Sadece bu sınırı geçerek Çin ve Vietnam arasında seyahat edebiliyoruz."

SES 2 (Çince): Dongxing'de mağaza asistanı:

"Çin'in dört bir yanından ve aralarında Vietnamlıların da bulunduğu birçok turist Dongxing'e geliyor."

SES 3 (Çince): FAN GUOQING, Dongxing'de turizm yetkilisi:

"Dongxing'deki Fangchenggang Sınır Turizmi Pilot Bölgesi'nin en önemli özelliği sınır turizmi. Daha sonra, Çin'in Guilin ve Dongxing şehirlerinden Vietnam'ın Mong Cai ve Ha Long Körfezi'ne uzanan üç günlük bir tur rotası olan yüksek kaliteli bir turizm rotası başlatacağız."

Çin, seyahat acenteleri ve online turizm hizmetleri sağlayıcılarının bu ayın başlarında 40 destinasyondan oluşan ikinci bir listeye grup turları sunmalarına izin verdi. Vietnam da bu listede yer alıyor.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, Çin'in yurt dışındaki vize makamları, yurt dışı seyahatleri daha da kolaylaştırmak için yabancılara tüm kategorilerden vize verilmesine yeniden başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

(XHTV)