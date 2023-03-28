Çin, Vietnam'la Sosyalist Demokrasinin ve İkili İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Çalışacak

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin, Vietnam'la birlikte sosyalist demokrasiyi destekleyip geliştirmeye ve yeni dönemde Çin- Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının çağrışımlarını zenginleştirmeye kararlı olduğunu bildirdi.

Söz konusu açıklamayı Pazartesi günü video bağlantısı aracılığıyla Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue ile görüşmede bulunan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji yaptı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi olan Zhao, Çin ile Vietnam'ın dost sosyalist komşular olduğunu kaydetti. Zhao, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmek, üst düzey stratejik kılavuzluğa bağlı kalmak, stratejik iletişimi güçlendirmek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek, iki ülke arasındaki dostluğa yönelik kamuoyu desteğini sağlamlaştırmak, ilgili ulusal şartlara uygun sosyalizm yoluna bağlılığı sürdürmek ve stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etmek üzere Vietnam'la çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çin'in tam süreçli halk demokrasisinin ÇKP liderliğindeki halk tarafından yaratılan yeni bir siyasi medeniyet biçimi olduğunu kaydeden Zhao, Çin'in sosyalist demokrasinin desteklenip geliştirilmesi ile sosyalist sistemin avantajları ve parlak beklentilerini sergilemek üzere Vietnam'la çalışmak istediğini sözlerine ekledi.

Zhao, Çin'in Ulusal Halk Kongresi ve Vietnam'ın Ulusal Meclisi'nin özel komiteler, dostluk grupları, delegeler ve yerel yasama kurulları arasındaki alışveriş ve işbirliğini güçlendirmesi ve ülke yönetiminde birbirlerinin deneyimlerinden dersler çıkarması çağrısında bulundu. Zhao, iki kuruma çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki pragmatik işbirliği için hukuk ve politika desteği vermesi çağrısında da bulundu.

Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Hue, Vietnam'ın Çin'le ilişkilerini geliştirmeyi stratejik bir seçim ve dış politikasının birincil önceliği olarak gördüğünü ve tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Hue, Vietnam'ın Ulusal Meclisi'nin Çin'in Ulusal Halk Kongresi ile dostane alışverişleri güçlendirmeye ve ikili pragmatik işbirliğinin teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunarak iki halk arasındaki dostluğu artırmaya ve Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.