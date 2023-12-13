Çin, Vietnam'ın refah ve kalkınmasına destek veriyor

Çin ve Vietnam tarafından açıklanan ortak bildiriye göre Çin, Vietnam'ın refah ve kalkınmasına ve halkının esenliğine yönelik desteğini bir kez daha teyit etti. Çin'in Vietnam'ı güçlü ve bağımsız bir ekonomi sistemi kurma ve 'doi moi' (yenilenme), sanayileşme ve modernleşme idealini koordineli şekilde geliştirme konusunda desteklediği ifade edildi.

HANOİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Vietnam tarafından açıklanan ortak bir bildiriye göre Çin, Vietnam'ın refah ve kalkınmasına ve halkının esenliğine yönelik desteğini bir kez daha teyit etti.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke tarafından Çarşamba günü açıklanan ortak bildiride, Çin'in Vietnam'ı güçlü ve bağımsız bir ekonomi sistemi kurma ve "doi moi" (yenilenme), sanayileşme ve modernleşme idealini koordineli şekilde geliştirme konusunda desteklediği ifade edildi.

Açıklamada Çin'in Vietnam'ı uluslararası entegrasyonu tam anlamıyla gerçekleştirme, ayrıca kapsamlı ve dostane dış ilişkiler geliştirerek bölge ve dünya barışı, istikrar, kalkınma ve refah konusunda daha önemli bir rol oynama konusunda da desteklediği belirtildi.