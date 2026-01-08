Çin, ABD'yi Geride Bırakarak Vietnam'ın En Büyük Karides Pazarı Haline Geldi

HANOİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2025 yılında ilk kez 1 milyar ABD dolarını aşan sevkiyatlarla ABD'yi geride bırakarak Vietnam'ın en büyük karides ihracat pazarı haline geldi.

Vietnam'ın resmi VnEconomy gazetesinin perşembe günkü haberine göre, Vietnam 2025 yılında Çin'e 1,24 milyar ABD doları değerinde 123 bin ton karides ihraç etti. Bu ihracat, bir önceki yıla kıyasla değer bazında yüzde 63,3, hacim bazında ise yüzde 48,4 artış kaydetti. Uzun yıllardır Vietnam'ın en büyük karides pazarı konumunda bulunan ABD ise henüz 1 milyar dolar eşiğini aşamadı.

Vietnam'ın toplam karides ihracatı ise 2025 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artarak rekor seviye olan 4,65 milyar ABD dolarına ulaştı.