Çin, Vietnam'ın BRICS'e Katılımını Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Vietnam'ın BRICS Topluluğu'na 'ortak ülke' olarak katılımını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, Vietnam'ın BRICS işbirliğine katkıda bulunacağını ve bu durumun hem Vietnam hem de BRICS için faydalı olacağını belirtti.

Çin, Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın BRICS Topluluğuna "ortak ülke" olarak katılımını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Vietnam'ın BRICS'e katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Vietnam'ın "ortak ülke" olarak topluluğa katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sözcü Guo, "Vietnam'ın BRICS işbirliğine katılımı yalnızca kendi kalkınmasına fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda BRICS ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarıyla uyumlaştıracak." dedi.

Guo, Vietnam'ın BRICS mekanizmasına pozitif katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "BRICS ailesine gelen yeni bir ortak, mekanizmanın temsiliyetinin genişlediğine, çekim ve etkisinin güçlendiğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Çinli Sözcü, Pekin yönetiminin, "BRICS Plus" olarak anılan genişletilmiş işbirliğini daha yakın, kapsamlı, pratik ve kapsayıcı bir ortaklığa dönüştürmek için üye ve ortak ülkelerle birlikte çalışamaya hazır olduğunu vurguladı.

BRICS dönem başkanlığını yürüten Brezilya, 13 Haziran'da Vietnam'ın "ortak ülke" olarak topluluğa katıldığını duyurmuştu. Vietnam, topluluğa katılan 10. "ortak ülke" olmuştu.

"Üye ülke" ve "ortak ülke"

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın olduğu 6 ülkenin "üye ülke" olarak topluluğa davet edilmesine karar vermişti.

Arjantin dışındaki 5 ülkenin 2024 başında katılımıyla topluluk 10 üyeye genişlemişti.

İlk kez Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde oluşturulan "ortak ülke" statüsüyle de Belarus, Bolivya, Kazakistan, Küba, Malezya, Nijerya, Tayland, Uganda ve Özbekistan topluluğa katılmıştı.

Türkiye ve Cezayir ise "gözlemci ülke" statüsüyle topluluğa davet edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.