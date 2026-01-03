Haberler

Çin, ABD'nin askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına Venezeula'ya seyahat uyarısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale girişimlerinin ardından vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Açıklamada, güvenlik risklerinin arttığı ve yerel güvenlik durumuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesinin WeChat hesabında yayımlanan açıklamada, ABD'nin saldırılarının ülkedeki güvenlik riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşlara Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halen bu ülkede bulunan Çin vatandaşları ve kuruluşlarına da yerel güvenlik durumunu dikkatli takip etmeleri, güvenlik önlemleri ve acil durum tedbirlerini güçlendirmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınmaları, çatışma bölgeleri ve hassas alanlardan uzak durmaları, acil durumları yerel polsi birimlerine bildirmeleri ve Çin Büyükelçiliği ile temas kurmaları salık verildi.

Pekin yönetimi, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte ülkeden kaçırıldığı iddialarına ilşkin henüz bir açıklama yapmadı.

Olay

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve VenezuelaDevlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Kaçırılan Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış

Kaçırılan Maduro son görüşmesini bakın hangi ülke ile yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı