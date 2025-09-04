Çin ve Zimbabve İlişkilerini Güçlendiriyor

Çin ve Afrika ülkesi Zimbabve, ilişkilerinin seviyesini "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmede iki ülke ilişkilerinin seviyesinin "her koşulda ortak geleceği paylaşan Çin-Zimbabve topluluğuna" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Şi, görüşmede Çin ile Zimbabve arasındaki dostluğun Çin ile Afrika kıtası arasındaki işbirliğine ve Küresel Güney ülkelerinin dayanışmasına örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çin'in Zimbabve'nin ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu bağımsız olarak keşfetmesini desteklediğini, dış müdahalelere ve yasa dışı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulayan Şi, iki ülke arasında altyapı inşaatı, madencilik, yatırım ve ticaret alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Şi, geçen yıl Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi, "Küresel Güney" işbirliğinin güçlendirilmesi, Küresel Yönetim Girişimi'nin yürütülmesi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütünün (IOMed) etkin inşasının sürdürülmesi ve uluslararası düzenin daha adil ve makul gelişiminin ilerletilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin'in küresel girişimlerine destek

Konuk lider Mnangagwa da Çin'in Afrika ülkelerine gümrük tarifelerini sıfırlamasını takdir ettiklerini belirterek, Çin'in öncülük ettiği küresel girişimleri desteklediklerini ve her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Zimbabve, böylece Kenya, Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland, Malezya, Pakistan, Moğolistan, Güney Afrika ve Brezilya'nın ardından Çin'in ikili düzeyde "ortak geleceği paylaşan topluluk kurma" hedefini ilan ettiği ülkeler arasına katıldı.

Mnangagwa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla dün Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılan liderler arasında yer almıştı.