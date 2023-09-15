Çin ve Zambiya, ilişkilerinin seviyesini yükseltti

Çin ve Afrika ülkesi Zambiya, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ile görüştü.

Görüşmede iki lider, Çin-Zambiya ilişkilerinin, "kapsamlı işbirliği ortaklığından", "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Şi görüşmede, Çin'in, Zambiya ile ilişkilerini, "stratejik ve uzun dönemli bir perspektiften gördüğünü", Zambiya'nın "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını ve kendi koşullarına uygun kalkınma yolunu keşfetmesini desteklediğini" belirtti.

Çin'in Zambiya ile iktidar partileri arasındaki iletişimi ve devlet yönetimine dair tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi istediğini dile getiren Şi, "iki ülkenin temel çıkarları ve kaygılarını ilgilendiren sorunlarda birbirini desteklemesi gerektiğini" söyledi.

Şi, "Çin modernleşmesinin başarısı, modernleşme modellerinin çeşitliğini göstermiştir. Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve modernleşme süreci, Zambiya dahil tüm ülkelere yeni fırsatlar sunacaktır." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin kolektif yükselişinin ve uluslararası etkilerini artırmasının "zamanın geri çevrilmez evrimi" olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve Zambiya, dayanışmayı ve eş güdümü sürdürmeli, gerçek çok taraflılıkla hareket ederek uluslararası adaleti ve eşitliği savunmalı, gelişmekte olan ülkelerin sesini yükseltmeli ve çıkarlarını korumalı." ifadelerini kullandı.

Şi, Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimini Zambiya ile birlikte inşa etmeyi istediğini, eğitim, mesleki eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi umduğunu dile getirdi.

Zambiya Devlet Başkanı Hichilema da Çin'in kalkınmasının "Küresel Güney ülkelerinin ilerlemesine, uluslararası ilişkilerde temsilinin ve sesinin artmasına yardımcı olduğu" ve "uluslararası düzenin daha adil ve akılcı yönde gelişimini teşvik ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Konuk lider, Çin'in, Afrika Birliğinin G20 üyeliğine kabulüne ve Zambiya'nın borç problemlerinin çözümüne desteği için Şi'ye teşekkür etti.

"Borç tuzağı" eleştirileri

Çin'in Afrika kıtasına verdiği krediler, son yıllarda ödeme güçlüğü yaşayan ülkelerin "borç tuzağına" çekildiği eleştirilerinin hedefi oluyor.

Zambiya, 2020 yılında temerrüde düşen borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışırken borç yükü büyümeye devam ediyor. Ülkenin son iki yılda yaklaşık 5 milyar dolar artan borç yükü, 2023 yılı itibarıyla 17,5 milyar dolara yaklaştı.

Çin, Zambiya'nın en büyük alacaklısı konumunda bulunuyor. Zambiya hükümetinin Çin'e borçları, tüm egemen dış borçlarının yüzde 75'ini oluşturuyor. Özel sektör borçları da dahil edildiğinde Zambiya'nın borçlarının yaklaşık 3'te 1'i Çin'den alınan kredilerden oluşuyor. Bu durum Pekin'i, Zambiya'nın borçlarının yapılandırılması konusunda en önemli aktör haline getiriyor.

Zambiya hükümeti, 22 Haziran'da Çin'in olduğu alacaklı ülkeler ile G20 Borç Yapılandırma Ortak Çerçevesi kapsamında borçlarının uzun dönemli yeniden yapılandırılması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.