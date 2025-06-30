Çin ve Yunanistan Medya Temsilcilerinden İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de Yunanistan'dan gelen medya temsilcileri heyetiyle bir araya geldi.

Fu, pazartesi günkü görüşmede her ikisi de kadim medeniyetler olan Çin ile Yunanistan arasındaki köklü dostluğun büyümeye devam ettiğini söyledi.

Fu, Xinhua'nın habercilik, personel ziyaretleri ve kurumsal işbirliği alanlarında Yunan medyasıyla etkileşimi güçlendirmeye, geleneksel kültürün yaratıcı dönüşümünü ve yenilikçi gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye ve yeni dönemde iki eski medeniyeti daha iyi tanıtmaya hazır olduğunu belirtti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aimilios Perdikaris ise Yunanistan medyasının habercilik ve yapay zeka gibi alanlarda Xinhua ile işbirliğini genişletmeyi ve böylece medya kuruluşlarının yanı sıra iki ülke halkı arasındaki dostluk bağlarını da derinleştirmeyi istediğini söyledi.