Çin ve Yunanistan Medya Temsilcilerinden İşbirliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Yunanistan'dan gelen medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Çin ve Yunanistan arasındaki dostluğun güçlenmeye devam ettiğini belirtti. İki ülke medyasının işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Beijing'de Yunanistan'dan gelen medya temsilcileri heyetiyle bir araya geldi.

Fu, pazartesi günkü görüşmede her ikisi de kadim medeniyetler olan Çin ile Yunanistan arasındaki köklü dostluğun büyümeye devam ettiğini söyledi.

Fu, Xinhua'nın habercilik, personel ziyaretleri ve kurumsal işbirliği alanlarında Yunan medyasıyla etkileşimi güçlendirmeye, geleneksel kültürün yaratıcı dönüşümünü ve yenilikçi gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye ve yeni dönemde iki eski medeniyeti daha iyi tanıtmaya hazır olduğunu belirtti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aimilios Perdikaris ise Yunanistan medyasının habercilik ve yapay zeka gibi alanlarda Xinhua ile işbirliğini genişletmeyi ve böylece medya kuruluşlarının yanı sıra iki ülke halkı arasındaki dostluk bağlarını da derinleştirmeyi istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

Fenerbahçe'ye imza atmadı, maaşına dev zammı kaptı! İşte o rakam
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.